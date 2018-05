Amt: domenica due variazioni di percorso alle linee 65 e 88

Genova. Due variazioni di percorso per altrettante linee Amt previste per domenica 20 maggio.

La chiusura al transito veicolare di via Poli per lo svolgimento di una celebrazione religiosa, farà transitare la linea 65 in direzione San Cipriano per via Anfossi anziché via Poli dalle 10 alle 13

Inoltre, per la “Festa patronale di Santa Maria di Apparizione”, la linea 88 sarà limitata in via Monaco Simone all’incrocio con via Shelley dove effettuerà capolinea provvisorio dalle 16 alle 19.