Amministrative Sestri levante, presentata la lista del sindaco uscente Valentina Ghio

Sestri levante. Il sindaco uscente di Sestri Levante Valentia Ghio ha presentato la lista civica che l’appoggerà in vista delle amministrative di giugno. Tra i 16 nomi, otto sono gli amministratori uscenti – tra cui il vicesindaco Pietro Gianelli, capolista e l’assessore Lucia Pinasco – un’età media di 45 anni con 2 candidati under 30, uno di questi il 20enne Gabriele Dell’Uomo, segretario Giovani Democratici del Tigullio.

Il nome? “Valentina Ghio Sindaco” nata per essere un laboratorio civico, con la presenza di forze civiche e politiche di centrosinistra. “Ho lavorato per una lista che mettesse insieme le esperienze e le energie che la nostra città esprime – ha dichiarato Valentina Ghio – Serve un passo in più per costruire con loro un nuovo Piano Sociale di Comunità: un piano concreto di azioni sul welfare, di obiettivi, costruito assieme alle associazioni, a chi opera nel terzo settore, nel mondo del volontariato, dell’associazionismo, del sociale.

Scrivere insieme il nuovo Piano sociale significa in concreto capire insieme come dirigere al meglio le risorse impiegate e trovare nuove soluzioni per i nuovi bisogni». Valentia Ghio, il 10 giugno, dovrà vedersela con il candidato del centrodestra unito, Gian Paolo Benedetti e di quello dei 5 Stelle Fabio Sturla