Amiu, venerdì 11 maggio presidio davanti all’azienda. Comune e azienda convocano sindacati ed Rsu

Genova. Presidio questo venerdì 11 maggio dalle 13.30 davanti alla sede di Amiu di via D’Annunzio. La mobilitazione è stata indetta dall’rsu secondo la quale “gran parte dei contenuti dell’accordo di febbraio non sono stati rispettati”.

In particolare i lavoratori di Amiu ritengono grave “la mancata convocazione del tavolo con le istituzioni sulla proroga del contratto di servizio e sugli investimenti per l’impiantistica”. Inoltre, dopo l’ennesimo incidente a un mezzo Amiu cresce anche la preoccupazione per la “sicurezza e l’inadeguatezza degli organici delle officine”.

Per questo l’rsu ha suggerito ai lavoratori di “verificare l’efficienza degli automezzi prima di utilizzarli poiché la responsabilità di eventuali danni sia fisici sia materiali sono a carico di chi conduce”.

A poche ore dalla convocazione del presidio Comune di Genova e Amiu hanno fissato un incontro proprio per discutere gli aggiornamenti sul contratto di servizio e sulla situazione dell’azienda multiservizi per la raccolta dei rifiuti. L’appuntamento è a palazzo Tursi il 24 maggio alle 10.30.

Al momento il presidio indetto all’rsu resta confermato.