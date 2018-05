Allarme bomba a Euroflora durante la visita di Salvini: ma è uno zainetto con una buccia di banana

Genova. La tensione è durata pochi minuti. Il tempo, per gli artificieri, di controllare il contenuto di uno zainetto abbandonato, trovato in un bidone dell’immondizia vicino a uno degli ingressi di Euroflora, e scoprire che conteneva una bottiglietta d’acqua e una buccia di banana.

Tanto è bastato però per far scattare, e testare, la macchina della sicurezza. Vigili del fuoco, polizia, nucleo artificieri, si sono mossi in pochi istanti, anche evacuando la zona attorno allo “zaino sospetto”, per poter intervenire.

Livelli di sicurezza alzati al massimo anche perché nelle stesse ore, ai parchi di Nervi, era presente in visita il leader della Lega Matteo Salvini.

Nonostante la pioggia, grande afflusso di pubblico, anche oggi, a Euroflora 2018.