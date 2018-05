Alla festa della focaccia al formaggio anche un maxi schermo per seguire la Pro Recco

Recco. Su due cose non si scherza, a Recco: la focaccia al formaggio e la pallanuoto. Per questo l’amministrazione comunale, nell’ambito della Festa della Focaccia di Recco, ha previsto l’installazione di un maxi schermo per poter assistere alla finale Scudetto di pallanuoto.

Il match è previsto per domenica 27 maggio alle ore 16.

Il sito individuato è quello di piazzetta IV Novembre.