Alice Taglietti regala il titolo tricolore alla PGS Auxilium Genova

Genova. Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto a Pescara, in Abruzzo, il terzo campionato italiano del settore Gold di ginnastica ritmica. Questa volta le protagoniste sono state le ginnaste Allieve, divise in quattro categorie di anno di nascita, dal 2006 al 2009.

La Pgs Auxilium del presidente Angelo Serra non si è fatta sfuggire la qualificazione tricolore (la terza) presentandosi a questo importante appuntamento con Alice Taglietti, classe 2007, in gara con le migliori 25 ginnaste provenienti da tutta la penisola.

Alice, allenata da Stefania Fogliata, e di casa Ritmica Nemesi (società di Calcinato) veste la maglia Auxilium da gennaio e già dalle gare regionali si è distinta per il suo grande potenziale. Domenica è arrivata in gara molto determinata, è stata in testa alla classifica per tutta la competizione, dimostrando a tutti di essere una vera e propria fuori classe. Nella finale al quarto attrezzo, riservata alla metà delle partecipanti, Alice ha dato il meglio di sé con uno strepitoso esercizio alla palla che le ha regalato un punteggio davvero alto, 14.950, conquistando così il titolo italiano staccando di quasi tre punti la seconda ginnasta sul podio.

“Un risultato davvero importante per la Pgs Auxilium che fa i complimenti a questa giovane e talentuosa ginnasta, alla sua allenatrice Stefania e a tutto lo staff per i grandi risultati raggiunti in questi mesi” commenta il presidente Serra.