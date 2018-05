Al via AperiPID e PIDcafè: mezz’ora per avvicinarsi alle tecnologie abilitanti

Genova. Stampa 3d, soluzioni Cloud, strumenti dell’Internet of Things (Iot), realtà virtuale, big data ecc. offrono grandi possibilità di innovazione con basso budget a tutte le tipologie di attività

Al via gli incontri del nuovo Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova, dedicati a chi vuole avvicinarsi ai nuovi strumenti per la digitalizzazione del lavoro e dei processi, che sono ormai realtà in molte grandi aziende, ma per tante micro e piccole imprese sono ancora un mistero.

Il Punto Impresa Digitale – nuova struttura della Camera di Commercio di Genova per la promozione della cultura e pratica digitale – organizza in quest’ottica alcuni brevi appuntamenti di 30 minuti ciascuno per offrire una panoramica sulle tecnologie abilitanti. Appuntamenti che cercano di andare incontro alle esigenze di commercianti e imprenditori.

Si parte oggi lunedì 7 maggio alle 8 con un appuntamento dedicato alla stampa 3D professionale davanti a un pezzo di focaccia e un buon caffè. Ogni tema verrà replicato anche in fascia pomeridiana, davanti a un aperitivo, alle 18. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Sala Gialla della Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi.

Dopo il primo incontro riguardante la Stampa 3d (replicato venerdì 11 maggio in versione aperitivo alle 18), si prosegue il 28 maggio alle 8 (replicato 1 giugno ore 18) con la realtà virtuale, l’11 giugno mattina (aperitivo alle 18 il 15 giugno) con le soluzioni cloud e il 25 giugno alle 8 (con replica 29 giugno alle 18) parlando di internet of Things (Iot). Il primo ciclo di aperiPID terminerà il 6 luglio mattina (con secondo appuntamento il 9 luglio alle 18) con i Big Data.

Sono disponibili ancora alcuni posti alle sessioni mattutine. Per registrarsi, bisogna visitare l’indirizzo bit.ly/aperipid e compilare il relativo form d’iscrizione.