Aeroporto di Genova, al via i voli “estivi” di Volotea: mete turistiche in Italia e all’estero

Genova. Volotea ha lanciato lo scorso 30 marzo il collegamento diretto verso Madrid (2 frequenze a settimana, lunedì e venerdì). Ora il vettore mette il turbo e inaugura altre tre nuove rotte in partenza dal Cristoforo Colombo: da domani, 26 maggio, sarà possibile decollare alla volta di Lampedusa (una volta alla settimana, il sabato), mentre è confermato per domenica l’avvio del nuovo collegamento per Lamezia Terme (2 frequenze settimanali, mercoledì e domenica).

Infine, da martedì 29 maggio i passeggeri in partenza dal Cristoforo Colombo potranno volare anche verso Mykonos (una volta alla settimana, il martedì). La compagnia ha registrato presso lo scalo ligure un tasso di raccomandazione del 93,6% nei primi quattro mesi del 2018 (gennaio-aprile).

In aggiunta, la compagnia ha già riattivato il collegamento verso Olbia operativo dal 6 maggio (fino a 7 frequenze settimanali nei periodi di più intenso traffico), mentre è confermata per oggi la ripartenza dei voli verso Ibiza (una volta alla settimana, il giovedì).

Per i prossimi giorni è in calendario anche la ripresa dei collegamenti verso Atene (da oggi, 25 maggio, 2 frequenze settimanali – lunedì e venerdì), Alghero (da domani, 26 maggio, 2 frequenze settimanali – mercoledì e sabato), Brindisi (da domani, 26 maggio, 2 frequenze settimanali – sabato e domenica) Palma di Maiorca (dal 29 maggio, una volta alla settimana, il martedì), Minorca (dal 30 maggio, una volta alla settimana, il martedì) e Santorini (dal 30 maggio, una volta alla settimana, il mercoledì).