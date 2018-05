Adozioni cani, oggi dal canile Sherwood vi presentiamo la storia di Leon

Genova. “Siamo Malvina e Silvia due volontarie del rifugio Sherwood, oggi vi parleremo di Leon”.

Leon è un dolce cagnolone, di un anno e mezzo di taglia grande. Proviene da Messina dove vagava per strada con la sorella, purtroppo questa è stata trovata senza vita e quindi si è deciso di portarlo al sicuro in una casa. Nello stallo in cui ha trovato la salvezza però era in compagnia di tanti altri cani, questo lo ha reso un po’ timido e più lento nella socializzazione con gli umani.

A Sherwood si è ambientato bene, gioca con tutti gli altri cani anche se il suo passato lo ha reso un po’ timoroso nell’approcciarsi con le persone. Trovandosi però ogni giorno tra i volontari e avendo tanta voglia di scoprire nuove cose prova a vincere la sua timidezza ogni giorno di più!

“Il nostro consiglio, come sempre, è di venire a conoscerlo di persona per apprezzare la sua dolcezza e la sua simpatia!”, dicono le volontarie.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 3497182222.

Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.

Mail: info@noirandagi.it