Adottare un gatto Fiv positivo: all’oasi Moretti per dare una chance ai mici meno fortunati

Genova. Mammolo e Pisolo sono due degli ospiti dell’oasi felina “Benito Moretti”, afferente alla sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Sono due gattoni FIV positivi che sono stati portati all’oasi dopo un sequestro da una casa sovraffollata, nella quale non avevano neppure il minimo per sopravvivere. Ora da noi vivono serenamente, mangiando cibi selezionati, curati e vezzeggiati, in attesa di una meravigliosa famiglia adottiva.

Adottare un gatto adulto per una persona anziana è una splendida occasione di avere una compagnia affettuosa, ma discreta, oltre a rappresentare un presidio terapeutico naturale. È ormai noto a tutti l’effetto terapeutico delle fusa del gatto, dell’azione calmante nel coccolarlo e della spinta energetica nel prendersi cura di lui.

Per adottarli chiamare il numero 3385949515