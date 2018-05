Genova. Torna il 9 giugno a Genova la Color Run, la fun race organizzata per il sesto anno in Italia, a due anni di distanza dall’ultima edizione nel capoluogo torna, con tutti gli eventi collaterali e il village nell’area del porto antico.

Nel 2016 a Genova parteciparono oltre 8 mila persone. Quest’anno i partecipanti potranno godere lungo il percorso di ben 8 punti. Si tratta di 5 punti colore, un punto schiuma e uno bolle. Infine, un punto ristoro “chiringuito” in cui i color runners potranno far festa e rifocillarsi con un drink fresco.

Come funziona? Si parte dallo start con una t-shirt bianca e si corre, o si cammina, per 5 km. E proprio in prossimità di ciascun chilometro, si viene inondati da polveri colorate.

Il divertimento per i runner non si esaurisce quindi con l’arrivo al traguardo ma continua

con le altre attività di animazione e di intrattenimento organizzate sul palco del Color

Village nonché con i magnifici lanci di colore (o color blast) che al ritmo di musica si

susseguiranno sino al tramonto.

Il villaggio sarà aperto dalle ore 12:00 del 9 giugno e chiuderà tra le 20:00 e le 21:00, la

partenza della corsa sarà tra le 16:00 alle 16:30 circa.

A Genova previsto anche un Avant Tour il 1 giugno, il 3 giugno e il giorno precedente della tappa, l’8 giugno proprio nella zona del Porto Antico. Le iscrizioni sono attive sul sito ufficiale thecolorrun.it e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulle sue pagine social.