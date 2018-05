“Tu eri così a 11 settimane”, il manifesto anti-aborto compare sui muri di Genova

Genova. “E ora sei qui perchè la tua mamma non ti ha abortito”. Con questa frase si chiude il messaggio del mega manifesto comparso in queste ore sui muri di Genova, pià precisamente in corso Buenos Aires, nei pressi della chiesa di Santa Zita.

A “firmarlo” la onlus ProVita, recentemente al centro della polemica per lo stesso manifesto appeso a Roma, e poi fatti rimuovere dalla civica amministrazione. La stessa associazione, secondo un’inchiesta del Corriere della Sera, avrebbe potenziali legami con Forza Nuova, a partire dal portavoce, Alessandro Fiore, figlio maggiore di Roberto Fiore, leader della formazione di estrema destra.

Ma a far discutere è il contenuto del messaggio: al centro la foto di un feto, con alcune frecce che riportano alcuni dati medici, riferendosi al termine temporale considerato utile per abortire, secondo la legge italiana. “Tu eri così a 11 settimane – si legge – tutti i tuoi organi erano presenti e già ti succhiavi il pollice”.

“Consideriamo inopportuno e lesivo della sensibilità delle donne e di ognuno di noi il maxi manifesto contro l’aborto affisso in corso Buenos Aires e firmato dall’associazione Pro-Vita – si legge in un comunicato del Partito Democratico – Chiediamo che sul caso di Genova intervengano il Garante dell’ infanzia, perché questa pubblicità è lesiva nei confronti dei bambini, e il Difensore civico, considerato che immagine e messaggio scelti costituiscono, a nostro giudizio, un attacco alle donne in un ambito personale che richiede invece sensibilità e delicatezza”.

Anche i sindacati sollevano la protesta: “Le istituzioni e il Comune di Genova dovrebbero subito intervenire rimuovendo quel cartello – scrive la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova – In altri paesi europei, come la Francia, fare pressioni per convincere le donne a non abortire è un reato. Pensiamo che sia arrivato il momento che anche in Italia lo diventi”.