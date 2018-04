Weekend d’oro per Basket Pegli: sfiorato l’en plein di successi

Genova. Dopo il periodo festivo dedicato ai tornei, settimana intensa e non avara di soddisfazioni per le formazioni arancioblù.

Apre le ostilità l’Under 16 femminile che nel primo turno dei playoff ha la meglio in gara 1 contro le pari età del Cairo, in una partita casalinga comunque molto complicata. Malgrado le assenze le ragazze di Coach Ezio Torchia riescono a portare la serie sul 1-0 a loro favore in attesa di gara 2 sul difficile campo delle savonesi. Punteggio finale: Pegli – Cairo 41-35.

Trittico di partite il sabato. Apre la giornata l’Under 14 élite che con una prestazione disastrosa subisce nella fase ad orologio una sconfitta interna sul filo di lana nel derby contro il Cus Genova. Sotto di circa 20 punti all’intervallo lungo, i ragazzi di coach Ambrosini riescono con un po’ di coraggio e personalità, mancate completamente nella prima parte, a raggiungere e superare gli avversari nell’ultimo periodo. La partita rimane punto a punto fino alla fine ma la giornata storta dei pegliesi si palesa nell’ultima azione per la vittoria giocata “senza testa” con conseguente sconfitta di tre punti. Punteggio finale: Pegli – Cus Genova 57-60.

Molto bene l’Under 14 femminile che domina anche il derby di ritorno contro l’Ardita; malgrado il punteggio ampiamente positivo le ragazze in certi tratti della gara non hanno mostrato il loro miglior volto difensivo, concedendo alle avversarie tiri aperti, facili penetrazioni e commettendo numerosi falli. Offensivamente, al contrario, le Sharkers provano a mettere in campo alcune collaborazioni provate in settimana con discreto successo. Prossimo appuntamento sabato in casa della seconda in classifica DLF Spezia. Punteggio finale: Ardita – Pegli 32-79.

In serata la prima squadra (nella foto) compie l’impresa sconfiggendo dopo tre sconfitte in altrettante partite in stagione di Serie C Silver il Tigullio sul difficilissimo parquet di Santa Margherita. I bluarancio proseguono il positivo trend difensivo delle ultime partite aggiungendovi un attacco molto più ispirato e percentuali al tiro finalmente buone. Sotto di poche lunghezze fino alla fine del terzo quarto i genovesi allungano senza più voltarsi indietro nell’ultimo periodo complice anche un indemoniato Stefano Brichetto, autore di 10 punti consecutivi, e portano a casa il referto rosa con un margine piuttosto ampio. Punteggio finale: Tigullio – Pegli 51-65.

Domenica decisamente positiva con due vittorie molto importanti. In mattinata l’Under 16 maschile supera con autorità il My Basket B facendo un passo importante per la conquista del primo posto nel girone. Buon contributo da tutti i 12 ragazzi scesi in campo. Punteggio finale: Pegli – My Basket B 67-39.

Nel pomeriggio esordio casalingo per l’Under 20 nei quarti di finale dei playoff contro Ospedaletti. Gli arancioblù sfoderano una prestazione come sempre discontinua ma con momenti di buona pallacanestro ed una migliorata capacità di rispettare il piano partita. Merito di tutti i dodici ragazzi scesi in campo ma una menzione speciale per un ottimo Fabio Peruzzi (2001) che oltre a limitare molto bene la principale bocca di fuoco dei ponentini, il classe 1998 Revetria (di tre anni più grande), mette anche a segno sei importantissimi punti, continuando nella sua importante crescita cestistica e personale. Lunedì 16 aprile nella gara di ritorno ad Ospedaletti sarà necessario limitare i momenti di amnesia per chiudere la serie sul 2 a 0 ed evitare una pericolosissima gara 3 da dentro o fuori. Punteggio finale: Pegli – Ospedaletti 73-67.

Di seguito i tabellini.

Under 14 femminile

Ardita Juventus – Basket Pegli 32-79

(9-20 18-38 28-68)

Ardita Juventus: Stendardo 2, Cerruti (cap.), Belgrano 2, Corzetto, Orlandini, Bianchi 11, Puncuh, Bertini 11, Vesigna 2, Contati 4, Pastorino, Carrara All. Giacobbe

Basket Pegli: Magno 4, Bruzzone 14, Praussello (cap.) 12, Della Margherita 9, Vittori, Pini 16, Garofalo 4, Arecco 5, Cinque, Barberis 5, Arado 10 All. Griffanti Bartoli

Under 14 élite

Basket Pegli – Cus Genova 57-60

(14-21, 22-39, 40-50)

Basket Pegli: Busellato, Nardini 14, Petralia 4, Facco 2, Bizzarri 1, Crocco 24, Pietrantonio, Barbieri 2, Galletto, Valle M., Valle E. 10, Iradukunda. All. Ambrosini, ass. Torchia

Cus Genova: Fasano 5, Ansaldo 14, Esposito 10, Vata 8, Decarolis 10, Accardo, Padroni 11, Valdata, Leveratto. All. Dufour

Serie C Silver

Tigullio Sport Team – Basket Pegli 51-65

(16-14, 26-24, 45-41)

Tigullio: Radchenko, Zolesi 7, Naumovski, Arkangelski 6, Wintour 11, Vexina F. 2, Caversazio 13, Belingheri 7, Aldrighetti 3, Mete, Vexina A. All. Annigoni Ass. Pieranti

Basket Pegli: Penna 2, Zaio 4, Gottingi 4, Corba 14, Nicoletti 6, Nesesh 2, Brichetto M. 12, Mozzone 5, Bochicchio, Grillo 2, Brichetto S. 14. All. Piastra Ass. Pozzi

Under 16 maschile

Basket Pegli – My Basket B 67-39

(19-7, 39-22, 53-32)

Basket Pegli: Schiano 4, Miragliotta, Benignetti 7, Ventura 13, Grasso 2, Pescarolo 4, Bruzzone 11, Lucagrossi 2, Devoto 6, De Natale 8, Augliera 2, Vagnati 8. All. Piastra. Ass. Ambrosini-Pozzi

My Basket B: Mera Mera 2, Pierini 6, Marchello 6, Aleo 3, Delucchi 2, Molinari 2, Isidro 4, Frisone 7, Imparato 7, Quilana, Pagano, Mata. All. Innocenti

Under 20

Basket Pegli – BC Ospedaletti 73-67

(20-15, 34-31, 55-43)

Basket Pegli: Tesconi 5, Ficarra, Turchino 7, Peruzzi 6, Nsesih 8, Moggio G. 2, Gervino 2, Ferro 7, Mozzone 7, Moggio D. 15, Zaio 10, Pedemonte 4. All. Griffanti Bartoli, ass. Pozzi

Ospedaletti: Cordone, Mondino, Leoncini 3, Revetria 12, Donetti 2, Teutino 8, Agnese, Perri 12, Mastruzzo, Palmero 18, Signoriello 12. All. Carbonetto, ass. Lupi