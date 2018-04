Web Marketing Festival, a Rimini una tre giorni con tutto quello che c’è da sapere sull’innovazione digitale

Rimini. Il 21, 22 e 23 Giugno al Palacongressi di Rimini il Festival si prepara alla sua prima 3 giorni: un ampio contenitore di oltre 50 eventi con oltre 30 sale formative, 20 iniziative, workshop, dibattiti, talk ispirazionali e un’area espositiva con i principali player italiani e internazionali. Tra i focus della 6^ edizione spazio a Open e Social Innovation, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, Big Data e Professioni Digitali.

Dalle tematiche affrontate alle iniziative in programma fino al format stesso dell’evento, la 6^ edizione del Web Marketing Festival, l’evento italiano più completo sull’innovazione digitale, si presenta quest’anno ricco di novità. Per la prima volta su tre giorni – il 21, 22 e 23 Giugno – il mondo digitale si dà appuntamento al Palacongressi di Rimini per un evento all’insegna dell’innovazione digitale, con un’attenzione particolare alle sue declinazioni in campo sociale. Sono oltre 50 gli eventi realizzati nella tre giorni, con più di 30 sale formative, circa 400 speaker e ospiti, 20 iniziative in programma: un’agorà del digitale, dunque, che si pone come incubatore d’innovazione e strumento di crescita e formazione professionale.

Da quest’anno, inoltre, il Web Marketing Festival è ufficialmente membro del “Digital Skills and Jobs Coalition”, progetto dell’Unione Europea che punta a garantire le adeguate competenze ai cittadini dell’Unione e limitare l’analfabetismo digitale per soddisfare l’elevata domanda di tali skills, essenziali nella società e nell’economia digitale di oggi.

“L’Italia crede nell’innovazione digitale. Si può sintetizzare così il fermento e l’impegno che si sta propagando all’interno non solo del mondo corporate e business, ma anche educativo, sociale, artistico, culturale – ha spiegato Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival. L’Italia crede nel digitale, ne ho vista e conosciuta una parte durante le precedenti edizioni del Festival, quella che investe, fa ricerca e crede nelle nuove tecnologie applicate in ogni sfera della società, facendone leve importanti per la crescita e competitività del mercato, ma anche per lo sviluppo e il sostegno di cause sociali.

L’Italia crede nell’innovazione, sospinta dai tanti talenti e realtà corporate che creano e portano avanti soluzioni tecnologiche di primo piano, coltivando “in-house” le proprie idee e progetti innovativi, un’avanguardia digitale Made in Italy dalla maturità internazionale. È quello che abbiamo visto nelle passate edizioni e che vedremo, ancora più in grande, nell’edizione 2018 del Web Marketing Festival che ci attende”.

Si riparte dopo i numeri record della passata edizione, quando i 38.000 metri quadrati della location riminese sono stati popolati da oltre 12.000 presenze, tra cui 200 tra sponsor e partner e oltre 300 tra startup e investitori. L’Area Espositiva, che ha raccolto le più importanti realtà aziendali italiane e internazionali, sarà la cornice perfetta per fare networking e business matching durante l’evento. Anche quest’anno sono attesi i maggiori player del mondo tech, da Google a Facebook a Microsoft e Amazon, per un evento dal respiro più che mai internazionale nel quale si accenderanno i riflettori sugli scenari presenti e futuri del settore. Sempre all’interno dell’Area Espositiva spazio quest’anno anche alle smart technologies e tech solutions: i Makers potranno esporre i propri prodotti innovativi, rendendo queste tecnologie maggiormente accessibili a un pubblico sempre più ampio. Proprio per i Makers, il Web Marketing Festival ha aperto una Call alla quale sarà possibile candidarsi fino al 17 Maggio.

La Sala Plenaria sarà teatro di talk ispirazionali e dibattiti sui temi d’attualità più caldi: da Digital Transformation a Open e Social Innovation fino a momenti di confronto su Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale e Professioni Digitali. Tra i vari ospiti che interverranno Carlos Bautista, ricercatore della NYU Tandon School of Engineering e ideatore dell’app MineSafe e Marcella Atzori, Blockchain Advisor Ifin Sistemi & EU Blockchain Expert. Ed è qui che si farà il punto sullo stato dell’arte del Digitale e del Digital Marketing con i principali player italiani e internazionali.

All’interno dell’ampio programma formativo, parte del quale è già visibile online con i primi 130 relatori confermati, attualmente sono previste oltre 30 sale formative, ognuna delle quali costituirà un evento per il rispettivo ambito di riferimento. Blockchain e Criptovalute, Content Marketing, Coding & IT, Social Advertising, Big Data e le declinazioni digital in ambito Food, Fashion, PMI ed HR sono solo alcuni tra i principali focus del Festival 2018 che verranno approfonditi tra momenti di approfondimento e progetti dedicati, ai quali hanno già dato la propria adesione e sostegno diverse grandi realtà e associazioni: Amazon, Barilla, Enel, Fondazione FICO, Legambiente e Gruppo Fini.

Tra le 20 iniziative previste, molte delle quali hanno già preso il via – Startup Competition, Digital Job Placement, WMF Awards – I Premi del Web Marketing – spicca una novità: il “Fake News Hackathon”. Nato per combattere la disinformazione online, l’Hackathon chiama a raccolta programmatori, data analyst, designer, digital makers e professionisti del mondo editoriale al fine di trovare soluzioni efficaci. È ripartito inoltre il Laboratorio del Web Marketing Festival (WMF Lab), progetto che avvicina gli studenti al mondo delle professioni digitali e dell’imprenditorialità attraverso la collaborazione con Università e Istituti. Si inseriscono all’interno del percorso di Change Education, volto all’educazione e al sostegno delle conoscenze e competenze digitali, altre due novità del Festival. Da un lato l’iniziativa “Digital For Sport”, con l’avallo di MIUR e CONI e sviluppato in collaborazione con F.I.G.H., Digital For Sport che vuole stimolare i giovanissimi (6-14 anni) a un uso sempre più consapevole degli strumenti digitali, toccando con mano lo sviluppo e realizzazione di contenuti digitali. Dall’altro la Startup Competition Young, iniziativa rivolta agli under 22 nata per incentivare nuove forme di imprenditorialità ad impatto sociale e promuovere la crescita di una cultura imprenditoriale giovanile.

Torna inoltre la Startup Competition più grande d’Italia che ha l’obiettivo di incentivare l’innovazione, promuovendo e supportando idee innovative in ambito digitale: dopo gli oltre 1000 progetti candidati nel corso delle passate edizioni, anche quest’anno le finaliste presenteranno il proprio progetto di fronte al pubblico e ai maggiori player del settore. Tra i partner: Amazon Web Services, Electrolux, Innogest, LVenture Group, TIM Wcap, UniCredit Start Lab e United Ventures. Verranno riproposte, infine, anche le sale Digital Journalism e Digital Health, spazi formativi riservati ai professionisti del settore, rispettivamente giornalisti e sanitari, dove poter potenziare le competenze in ambito digitale; la partecipazione, inoltre, dà diritto a crediti formativi.

Un Festival, dunque, che si pone come punto di riferimento del panorama dell’innovazione digitale italiano e internazionale e che mira a crescere costantemente in quantità e in qualità, con la promessa di continuare a esplorare il mondo digitale in tutti i suoi aspetti, abbinando formazione, innovazione, sostenibilità, musica, intrattenimento, networking, startup, giornalismo, sport e molto altro.

Per saperne di più, https://www.webmarketingfestival.it/news/