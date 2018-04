Voltri, alla deriva in barca a remi a pochi metri dalla costa. L’intervento della Guardia Costiera

Genova. Non riuscendo più a guadagnare un approdo, ha chiamato il numero unico per essere messo in salvo. La Guardia Costiera lo ha “salvato” a pochi metri dalla costa.

E’ successo questa notte, verso le 23, quando è scattato l’allarme: l’uomo, un cittadino tedesco, è apparso essere in stato di alterazione psico-fisica, cosa che probabilmente ha contribuito ad impedirgli di raggiungere un approdo.

Al momento del recupero, infatti, il piccolo natante a remi con cui era in navigazione si trovava all’interno della diga di Voltri a pochi metri dalla costa.