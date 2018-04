Chiavari. Buone notizie dall’infermeria in vista del match contro il Cesena. Il mister Aglietti ha diramato l’elenco dei convocati e tra questi spicca il gradito ritorno di Michele Pellizzer dopo la lunga assenza.

La squadra è già partita in direzione Romagna, per limare gli ultimi dettagli direttamente in loco con una giornata di anticipo.

Ecco l’elenco completo dei ventitré giocatori diretti verso il ritiro. Portieri: Iacobucci, Paroni, Massolo. Difensori: Ceccarelli, Pellizzer, Cremonesi, Belli, De Santis, Brivio, Aliji. Centrocampisti: Di Paola, Troiano, Icardi, Eramo, Ardizzone, Crimi, Currarino, Acampora. Attaccanti: Aramu, De Luca, La Mantia, Gatto, Llullaku.

“Finalmente – dichiara Pellizzer -. Sono stati due mesi un po’ duri però non ho mai smesso di stare sul pezzo e finalmente ora sto bene. Abbiamo risolto questo problemino che avevo; purtroppo mi impediva proprio di correre. Devo ringraziare i dottori e i fisioterapisti che sono riusciti a risolverlo, ora sono pronto”.

L’Entella nel frattempo è passata alla difesa a tre. “Ho seguito bene tutti gli allenamenti, la difesa a tre l’ho già fatta in passato, qualche volta, quindi non dovrei avere grossi problemi – spiega -. L’importante è sempre credere in quello che si fa e dare il massimo, poi con i compagni ci si aiuta e non ci sono problemi”.

“Pensiamo partita per partita. Ora andremo a Cesena sicuramente per vincere, o meglio per far punti. Siamo consapevoli che con una vittoria potremmo toglierci veramente il Cesena dalle spalle e quindi condannarlo a un campionato di sofferenza e noi magari tirare un po’ fuori la testa e respirare un po’. Però – conclude il difensore – l’importante non è la tattica ma è quello che si mette in campo: il cuore, il coraggio di fare certe cose che magari ora che la palla scotta dobbiamo cercare di fare“.

La partita tra Cesena e Virtus Entella, che sarà giocata domani, domenica 8 aprile alle ore 17,30, sarà arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, con l’assistenza di Gianluca Sechi (Sassari) d Alessandro Cipressa (Lecce). Quarto uomo sarà Giacomo Camplone (Pescara).