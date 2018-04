Vino + vicoli = Vinicoli. Torna l’appuntamento enogastronomico itinerante nel centro storico di Genova

Genova. Domenica 22 aprile appuntamento (dalle 12 alle 21, ultima partenza alle 19) con la terza edizione di Vinicoli, la manifestazione itinerante di buon vino degustato attraverso il centro storico di Genova.

Dopo il successo dell’anno scorso, l’evento torna con nuove proposte enologiche, selezionate fra le tante etichette esistenti nel catalogo di Arkè, rinomata azienda nazionale di distribuzione di vini naturali. Vinicoli rimane con orgoglio una giornata pensata per far conoscere al grande pubblico il vino vero, presentandolo in compagnia di chi lo produce nella cornice magica dei carruggi genovesi.

Per partecipare sarà necessario acquistare la card presso i locali aderenti all’iniziativa, presentarsi al punto di partenza nell’orario prescelto e godersi la splendida passeggiata fra i palazzi, le piazze e i monumenti di Genova durante una piacevole domenica di Primavera.

PARTENZA: dal dehor del ristorante “La Forchetta Curiosa”, in Piazza Negri. Qui verrà consegnato ai partecipanti il kit per partecipare alla manifestazione comprendente il bicchiere da degustazione, la tasca per portarlo in giro e la mappa per orientarsi nel centro storico.

CARD: La card avrà un costo di euro 25 e darà la possibilità di accedere al completo percorso di degustazione nonché ai vari sconti ad essa dedicati.

Le tessere verranno vendute in tre colori diverse corrispondenti alle diverse fasce di partenza: dalle 12 alle 14, dalle 14 alle 17 e dalle 17 alle 19. Per un corretto svolgimento della manifestazione, una volta acquistata la card non sarà possibile modificare il periodo temporale in cui si godrà della manifestazione. Ricordiamo in questa sede che non esistono limiti temporali per finire la manifestazione, tranne quelli imposti dalla legge circa la somministrazione effettuata in contenitori di vetro portati fuori dai locali. Media partner dell’iniziativa Papille Clandestine e I Segreti dei Vicoli di Genova.

LOCALI PARTECIPANTI E VINI PROPOSTI:



Forchetta Curiosa. Piazza Renato Negri 5r.

Casa Belfi: San Polo di Piave, Treviso. Vino proposto: Prosecco Casa Belfi colfondo anfora 2015

Officina 34. Via di Ravecca 34.

Valli unite: Costa Vescovato, Alessandria. Vino Proposto: Fiurin 2016

Barbarossa. Piano San Andrea 23.

Azienda agricola “Il cavallino” di Sauro Maule: San Germano, Vicenza. Vino proposto: Granselva 2016

MacheGotti. Piazza Matteotti 76.

La Biancara di Angiolino Maule: Gambellara,Vicenza. Vino proposto: Rosso Masieri 2016

Meridiana. Piazza Meridiana 7.

Erbaluna: “la Morra”, Cuneo. Vino proposto: Dolcetto d’alba 2015

Kowalski. Via dei Giustiniani 3r.

Paraschos: San Floriano del Collio, Gorizia. Vino proposto: Merlot 2011

Ai Troeggi. Via San Lorenzo 57r.

Natalino del prete: San donaci, Brindisi. Vino proposto: Torre nova 2016

Come sempre, lungo il percorso sarà possibile acquistare prodotti street food a prezzi speciali nei punti vendita aderenti all’iniziativa (Masetto, Rooster, Groove).