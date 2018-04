Vinitaly, la Liguria c’è: al salone mondiale del vino presenti 123 etichette locali

Genova. 73 aziende del territorio per un totale di 123 etichette, con una produzione annuale di oltre 6 milioni di bottiglie. Sono questi alcuni numeri della produzione vitivinicola con cui la Liguria si presenta alla 52esima edizione di Vinitaly, il salone mondiale dedicato al vino e ai distillati da tutto il mondo, in programma a Verona ‪da domenica 15 a mercoledì 18 aprile‬.

Una vetrina importante per un settore, come quello vitivinicolo ligure, particolarmente dinamico. “Nonostante la produzione sia leggermente calata, nel decennio tra il 2006 e il 2016, a causa di condizioni climatiche non ideali – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – la nostra regione si è riscattata sul piano della qualità, in costante crescita”. Una viticoltura spesso caratterizzata da una sana dose di ‘eroismo’ da parte dei produttori, che punta sulla qualità più che sui grandi numeri.

“Se dovessimo competere sulla quantità non avremmo scampo in confronto a regioni che producono milioni e milioni di bottiglie – spiega Daniele Montebello, presidente dell’enoteca regionale della Liguria – ma sulla qualità possiamo dire la nostra con tanti vitigni autoctoni di qualità”. Vinitaly sarà anche occasione per aprirsi a nuovi mercati grazie ai calendari di incontri tra produttori e importatori.

“Pensiamo all’Asia, con la Cina in particolare, ma anche al Sudamerica con Brasile e Argentina – conclude Montebello – e poi la Russia, che è l’ultima frontiera”. Ma, per la Regione Liguria, questa è anche occasione di promozione. “Pubblicizzare le nostre etichette a una manifestazione prestigiosa come Vinitaly – ha detto il Presidente della Regione Giovanni Toti – vuol dire promuovere un nostro prodotto di eccellenza ma anche tutta la Liguria: il classico turismo balneare e quello dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia (che mette al centro i profumi, i colori e i sapori della terra) devono fondersi sempre di più in un’offerta integrata. Il nostro vino racconta bene la Liguria”.