Vigilia di Euroflora, negli hotel ancora camere disponibili

Genova. Il fatto che Euroflora cada in un momento sempre particolarmente movimentato per il turismo genovese, non fa capire se la scelta di venire nel capoluogo ligure in questo periodo sia dettata dall’evento o semplicemente dal fatto che Genova ormai è meta del cosiddetto city break, ossia una breve vacanza trascorsa in città.

Laura Gazzolo (Confindustria Alberghi), spiega: «25 aprile e primo maggio, in concomitanza con il bel tempo, aiutano sicuramente. Oggi poi la prassi è diventata che gli alberghi si prenotano sempre all’ultimo, quindi per questo week end e anche il prossimo ci sono ancora disponibilità, anche se i colleghi mi hanno riferito che promette bene».

Quello che Gazzolo e colleghi hanno notato è che sono in aumento le richieste di gruppi organizzati. «In ogni caso solo da domani ci renderemo davvero conto di come impatterà Euroflora, visto che si tratta di un debutto a Nervi», aggiunge Gazzolo, che è general manager dell’Ac Hotel di corso Europa.

Intanto, andando a vedere sul sito ufficiale, i biglietti sono ancora disponibili per tutte le date (non si possono superare i 20 mila ingressi al giorno).