Videogiochi e grande calcio, al centro commerciale L’Aquilone arriva Iuri Medeiros

Genova. Sarà Iuri Medeiros, l’esterno offensivo prelevato dal Genoa dallo Sporting Lisbona, a chiudere la tappa al Centro Commerciale L’Aquilone del Genoa Esports Roadshow : il primo evento ufficiale del Genoa nel mondo dei giochi elettronici professionistici.

Il giocatore del Genoa si intratterrà intorno alle ore 18 con i tifosi per firmare autografi nella piazzetta ( spazio di fronte a Euronics) all’interno del Centro Commerciale del circuito Coop Liguria dove mercoledì 2 maggio si sfideranno a partire dalle ore 14 tutti gli iscritti all’evento.

Il Genoa Esport Roadshow è un torneo di FIFA 18 suddiviso in cinque tappe in giro per la Liguria, tra aprile e maggio. Quella all’Aquilone è la terza tappa. I primi 3 classificati della sfida del 2 maggio parteciperanno alle finali allo stadio Ferraris che vedranno la partecipazione di club internazionali. Le ultime iscrizioni si potranno fare all’Aquilone il 2 maggio fino alle ore 13.

In Italia 14milioni di persone giocano saltuariamente ai videogiochi mentre un milione e 700mila si aggiornano con costanza. Più di sette milioni giocano regolarmente ai videogame mentre un milione e duecentomila persone partecipa a tornei di esports. Per gli appassionati ora c’è l’occasione di sfidarsi all’Aquilone.