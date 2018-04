Viale Canepa, questa notte parte l’allestimento del cantiere. Viabilità rivoluzionata, ecco i dettagli

Genova. Il Presidente del VI Municipio ing. Mario Bianchi comunica che conseguentemente all’inizio dei lavori di rinnovamento della rete idrica e fognaria e di restauro conservativo e complessivo in viale Carlo Canepa, viene istituito il divieto di circolazione nei due sensi di marcia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Cavalli/piazza Oriani e via Ravaschio, dalle ore 21,00 del giorno 08/04/2018 alle ore 05,00 del giorno 09/04/2018, al fine di eseguire l’allestimento del cantiere.

Sarà garantita la corsa della linea 172 del Trasporto Pubblico locale delle ore 21,12 e il transito dei veicoli di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento.

Compatibilmente con le esigenze di lavorazione e con l’ausilio della Polizia Municipale, sarà consentito il transito dei veicoli che dalle intersezioni laterali si immettono in viale Carlo Canepa.

Terminata l’installazione della segnaletica di cantiere e delle recinzioni di protezione, prevista per le ore 05,00 del giorno 9 aprile 2018, in viale Carlo Canepa sarà istituito il senso unico di circolazione con direzione mare/monte per tutta la durata delle lavorazioni.

In conseguenza di ciò tutte le strade laterali che si immettono in viale Carlo Canepa avranno l’obbligo di svolta verso monte.

I veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale che abitualmente transitano in viale Carlo Canepa lo percorreranno solo in direzione monte mantenendo inalterati i capilinea.

Per la durata del cantiere, a cronoprogramma un anno e mezzo di lavori, viene pertanto sempre garantita la percorribilità a salire per i mezzi di emergenza in direzione ospedale, e per tutte le altre tipologie di veicoli pubblici e privati, attraverso una viabilità a senso unico derivante dalla necessità di attivare un cantiere articolato in spazi ridotti e contestualmente salvaguardare le pedonalità lato edifici e gli accessi ai portoni, alle attività ed esercizi commerciali e ai passi carrabili.

Così come indicato da AMT, per semplicità di lettura, si ricorda che a partire da lunedì 9 aprile le linee 158, 159, 172 e 653 modificheranno il servizio come di seguito indicato:

• Linea 158

Direzione Sestri: i bus, giunti in via Oliva, proseguiranno per via Arrivabene, piazza Arrivabene, via Chiaravagna, via Giotto, via Manara, via Puccini, dove riprenderanno regolare percorso in direzione piazza Consigliere. Direzione piazza Consigliere: percorso regolare. Cambierà l’orario di servizio

• Linea 159

Il percorso della linea 159 resterà invariato, mentre cambierà l’orario di servizio.

• Linea 172

Direzione Sestri: i bus, giunti in via Chiaravagna, altezza piazza Arrivabene, proseguiranno per via Chiaravagna, via Giotto, via Manara, via Hermada, via Puccini, via Travi, piazza Baracca dove effettueranno capolinea. Direzione Panigaro: percorso regolare. Cambierà l’orario di servizio

• Linea 653

Direzione Pallavicini: i bus, giunti in piazza Consigliere proseguiranno per, via Santa Maria della Costa, via San Giovanni Battista, via Sery, via T. D’Aquino, via Merano, via Menotti, dove riprenderanno regolare percorso in direzione piazza Pallavicini. Direzione Panigaro: percorso regolare.

Gli orari della linea 653 resteranno invariati.