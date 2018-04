Genova. Via al taglio degli alberi in viale Canepa a Sestri ponente. Dopo il maltempo della scorsa settimana ieri è terminata la fase della cantierizzazione: “La pioggia ha provato a farci allungare i tempi – spiega il vicepresidente del Municipio Medio Ponente e assessore al territorio Massimo Romeo – ma abbiamo lavorato in notturna per consegnare puntuali il cantiere ad Aster”.

E oggi come da cronoprogramma sono iniziati gli interventi sulle alberature lato levante: “Questa fase durerà fino al 10 maggio – spiega l’assessore – poi ci sarà il trasferimento del cantiere sull’altro lato e dal 14 al 30 maggio l’intervento sulle alberature lato ponente”.

Dai primi di giugno, conclusi gli interventi sulle alberature, si passerà alle sotto utenze. “Il Municipio è sul pezzo e il sottoscritto è sul cantiere costantemente – sottolinea Romeo – non vogliamo che accumuli ritardi se non motivati da imprevisti che potranno accadere ma dovranno essere eventualmente risolti in fretta. I cittadini, sia i residenti sia quanto devono transitare nella zona, devono avere meno disagi possibili”.

Al termine dei lavori, che dureranno un anno e mezzo e comprendono anche la ripavimentazione del viale, una nuova illuminazione e il rifacimento dei marciapiedi, le 78 piante di Sophore e Bagolari, in parte malate, saranno sostituite da 98 nuovi alberi di Pyrus Calleryana e Gingko Biloba.