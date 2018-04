Viale Canepa, causa maltempo interrotti i lavori sulla rete fognaria: venerdì e sabato notte nuovi divieti alla circolazione

Genova. Il presidente del municipio medio ponente Mario Bianchi comunica che in conseguenza all’inizio dei lavori di rinnovamento e spostamento della rete idrica e fognaria propedeutici al progetto di restauro conservativo in viale Canepa, e a causa delle condizioni meteo climatiche che non hanno reso ancora possibile completare le attività previste durante questa settimana, è istituito il divieto di circolazione nei due sensi di marcia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Cavalli/piazza Oriani e via Ravaschio, dalle ore 21,00 del giorno 13/04/2018 alle ore 04,00 del giorno 14/04/2018, e in caso di avverse condizioni metereologiche, dalle ore 21,00 del giorno 14/04/2018 alle ore 04,00 del giorno 15/04/2018, al fine di ultimare l’allestimento del cantiere temporaneamente interrotto a causa delle sfavorevoli condizioni meteo.

Sarà garantita la corsa della linea 172 del Trasporto Pubblico locale delle ore 21,12 e il transito dei veicoli di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento.

Compatibilmente con le esigenze di lavorazione e con l’ausilio della Polizia Municipale, sarà consentito il transito dei veicoli che dalle intersezioni laterali si immettono in viale Carlo Canepa.

Terminata l’installazione della segnaletica di cantiere, prevista per le ore 04,00 del giorno 14 aprile 2018 e in caso di avverse condizioni metereologiche il giorno successivo con il medesimo orario, in viale Carlo Canepa permarrà il senso unico di circolazione con direzione mare/monte per tutta la durata delle lavorazioni.

In conseguenza di ciò tutte le strade laterali che si immettono in viale Carlo Canepa avranno l’obbligo di svolta verso monte.

I veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale che abitualmente transitano in viale Carlo Canepa lo percorreranno solo in direzione monte mantenendo inalterati i capilinea.