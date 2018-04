Viabilità, stanotte nuove modifiche in via Brigate Partigiane per i cantieri sul Bisagno

Genova. Proseguono i lavori di messa in sicurezza della copertura del Bisagno, e i cantieri avanzano: questa notte sarà predisposta una leggera modifica alla viabilità urbana in via Brigate Partigiane, all’altezza di via Cadorna.

Per chi viaggia in direzione Foce, infatti, le corsie di marcia subiranno una deviazione a sinistra, seppur di entità limitata, per consentire nuove operazioni di cantiere.

Nel frattempo si stanno predisponendo i flussi di traffico in vista dell’arrivo dei lavori nella zona del terzo lotto, cioè quella più prossima alla stazione Brignole. Li ci sarà da soffrire.