Via Vallechiara e dintorni, il futuro delle strade pedonali sarà affrontato da una commissione a Tursi

Genova. Che fine farà via Vallechiara? La piccola arteria di collegamento tra il Carmine e Portello, chiusa al traffico dalla precedente amministrazione comunale, sarà riaperta in via sperimentale in concomitanza dei lavori in via Bertani, a Castelletto. Ma poi?

In consiglio comunale sono stati i consiglieri Carmelo Cassibba (Vince Genova) e Alessandro Terrile (Pd) a chiedere delucidazioni sulla revoca della pedonalizzazione e della conseguente riapertura al traffico veicolare di via Vallechiara, che presenta criticità per il traffico nel nodo di piazza della Nunziata.

La risposta è arrivata dal vice sindaco Stefano Balleari: “In questo momento rispondo che la pedonalizzazione non va bene e non solo nel periodo non scolastico. Stiamo cercando di lavorare per una migliore fluidità del traffico, ma nel periodo dei cantieri occorre eliminare la pedonalizzazione di via Vallechiara. Non sono contrario alla pedonalizzazione, siamo ancora nella fase di progettazione del cantiere di via Bertani/via Mameli e siamo disponibili a un incontro con i cittadini per trovare soluzioni alternative”.

Il tema, insieme a quello della riorganizzazione della viabilità nelle vie turistiche Cairoli e Garibaldi, oltre che nella zona della Nunziata, sarà affrontato durante una futura commissione consiliare.