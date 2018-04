Via Ravecca, derubano coppia di turisti stranieri: denunciate due sorelle

Genova. Due sorelle di 16 e 19 anni, nate a Roma ma di origine rom sono state denunciate dai carabinieri del radiomobile per aver derubato una coppia di turisti. E’ successo in via Ravecca in centro storico.

Le ragazzine si sono avvicinate alla coppia di turisti cinesi che vivono in Canada e hanno sottratto il portafoglio dell’uomo con dentro 300 euro e la carta di credito.

Il denaro è stato recuperato e restituito.