Via Gramsci, sorpresa con 16 panetti di hashish in macchina. Donna arrestata dai carabinieri

Genova. Durante la notte, una pattuglia dei carabinieri si è imbattuta in un veicolo fermo ma con il motore acceso in via Gramsci, e a bordo una donna.

Insospettitisi, gli agenti, hanno deciso di effettuare un controllo. Quindi, identificata la donna in E. S. di 40 anni, già nota alle forze dell’ordine, originaria e residente nel capoluogo Veneto, i militari perquisivano il mezzo, rinvenendo 12 panetti di “hashish”.

La droga, in totale, era di 650 grammi, e nella macchina è stata trovato anche un “narghilè” artigianale. In mattinata, è stata processata con rito direttissimo.