Via Fillak, scooter investe pedone, centauro grave al San Martino. Strada a senso unico di marcia alternato

Genova. Un brutto incidente è avvenuto poco prima delle 14 in via Walter Fillak, a Rivarolo: uno scooter ha investito un pedone, ma ad avere la peggio è stato il centauro stesso.

L’uomo, infatti, dopo la collisione ha urtato violentemente la testa, riportando una serie di traumi cranio-facciali. E’ stato trasportato in codice rosso al San Martino.

Per il pedone, invece, pare al momento nulla di grave: i soccorritori lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

La polizia municipale è sul posto: per permettere i soccorsi inizialmente è stata chiusa la circolazione in entrambi i sensi la strada. Poco dopo le 15 è stata ripristinata la viabilità ma con senso di marcia alternato. Si segnalano code e rallentamenti in tutta la zona.