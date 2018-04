Genova. Attimi di tensione questa mattina in via Fieschi: un incendio, poi rivelatosi di modeste dimensione, è divampato presso la filiale di Banca Intesa San Paolo poco dopo le 9.

Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, Polizia e mezzi di soccorso. Durante l’intervento la circolazione veicolare in via Fieschi bassa è stata sospesa, creando non pochi disagi per il traffico cittadino di piazza Dante.

di 7 Galleria fotografica Incendio Via Fieschi









Le fiamme sono state domate rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni alla base dell’incidente una sigaretta buttata accesa nell’intercapedine del palazzo. La viabilità è stata ripristinata.