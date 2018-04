Via Brera, sfonda vetrina, ruba gelati e scappa in bus. Arrestato 51enne genovese

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un genovese di 51 anni per il reato di furto aggravato.

L’uomo, utilizzando un cartello stradale, ha infranto la vetrina di un ristorante di via Brera per poi rubare svariate confezioni di gelati per un valore di circa 200 euro.

Scoperto da un dipendente dell’esercizio, che stava per recarsi al lavoro, il ladro si è dato subito alla fuga cercando di allontanarsi a bordo di un autobus in transito in via XX Settembre.

Il dipendente però, dopo aver chiamato la Polizia, lo ha seguito senza mai perderlo di vista, consentendo così alla volante della Questura intervenuta di arrestarlo ancora con la refurtiva in suo possesso.

Il 51enne, con svariati precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.