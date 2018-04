Genova. In un sabato particolarmente gremito i turisti, grazie ad una agenda particolarmente fitta di eventi in cittaà, da Euroflora in giù, e grazia alla splendida giornata, c’è chi è rimasto a bocca aperta guardando le “vecchie signore”.

Stiamo parlando di automobili, ovviamente, i “fiori” di acciaio che non appassiscono mai: dopo il raduno in quel di Albaro oltre trenta auto d’epoca si sono radunate nel tardo pomeriggio in una via Roma chiusa al traffico.

Ed è stata subito pioggia, di clic: turisti in coda per fotografare, curiosi che provavano a capire i modelli, modelle improvvisate che di facevano ritrarre vicino ai cofani scintillanti.