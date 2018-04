Genova. Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, talvolta temporalesco lungo il settore centro-occidentale costiero in rapida estensione al medio-levante, dove potranno risultare maggiormente persistenti. Attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio sul settore centro-occidentale, parziali aperture a seguire; cielo chiuso a levante con residua instabilità, specie nelle zone interne; innesco di nuovi rovesci temporaleschi a ridosso delle alpi Liguri.

Quota neve oltre i 1300-1400 metri, localmente più in basso al mattino in presenza di instabilità sulla fascia appenninica. Temperature in calo specie nelle zone interessate dalle piogge: saranno comprese sulla costa tra 7 e 15 gradi, nell’interno tra -2 e 12.

Attenzione, oggi martedì 10 aprile, ai venti, che saranno tesi e forti soprattutto fino alla fine della mattina, dopodiché residui rinforzi da sud-ovest solamente intorno all’area di Capo Mele e sui crinali appenninici esposti del settore centrale.

Domani, mercoledì 11 aprile, ancora venti tra tesi e forti, possibili rinforzi da sud-est al pomeriggio sul Golfo di Genova. Cumulate complessive medio-alte possibili nell’entroterra savonese. Cielo in prevalenza coperto al mattino, precipitazione sparse sul ponente al più moderate; intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio, specie nell’entroterra savonese; estensione dei rovesci entro sera anche al capoluogo ed al medio-levante. Temperature in aumento, più sensibile alle quote appenniniche.

Giovedì 12 aprile ancora venti forti al largo fra ostro e libeccio durante il pomeriggio, possibili rinforzi a burrasca. Il tempo sarà inaffidabile, specie nella seconda parte della giornata, quando aumenteranno le occasioni per piogge sparse, più probabili sul settore centrale.