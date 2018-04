Genova. Il Volley Genova Vgp continua la sua corsa in vetta al girone B della Serie D femminile di pallavolo ligure: alle sue spalle seconda piazza per il Colle ecologico, terza per Campomorone, inseguita dall’Olympia.

La ventesima giornata ha visto cinque gare conclusesi in tre set su cinque gare disputate: Fosdinovo e Lunezia si sfideranno infatti mercoledì 18 per completare il programma del turno.

La capolista è stata l’unica a vincere in trasferta: il Palaserteco ha visto le padrone di casa cedere, rimanendo così al penultimo posto del girone. la Serteco si è poi rifatta nel posticipo di mercoledì sera, superando per 3-1 il Punto Simply Masone Vallestura.

Seconda piazza e in piena corsa per la Serie C è la posizione della Colle ecologico: sabato sera il team di Recco ha superato la Punto Simply Masone Vallestura, che rallenta la corsa verso i playoff.

Quattro punti dietro la Colle ecologico si trova la Avg Campomorone, con un solo punto di margine sull’Olympia Voltri: entrambe le squadre hanno conquistato tre punti pieni vincendo in casa, Campomorone contro il Volley Podenzana, l’Olympia contro il Paladonbosco pallavolo Genova.

A chiudere il quadro del girone B della Serie D la sfida tra Santa Sabina e Albaro Levante: a vincere le ragazze in biancoblù, che si sono imposte nettamente sul team che occupa la decima piazza della classifica.