Vela: Genova ospita la prima edizione della Coppa dei Campioni

Genova. Dopo l’International Genoa Winter Contest (gennaio e febbraio) e il Campionato Italiano Classi Olimpiche (marzo), Genova è pronta per un nuovo grande appuntamento di vela.

Sabato 14 e domenica 15 aprile le acque del Lido di Albaro accoglieranno la prima edizione della Coppa dei Campioni, dedicata alle classi ORC e IRC, con la partecipazione degli equipaggi protagonisti al Campionato Invernale West Liguria, al Campionato Invernale del Ponente di Varazze, al Campionato Invernale della Lanterna, al Campionato Invernale del Tigullio e alla Settimana Invernale Vela d’Altura di Alassio.

In gara Ange Trasparent II (Valter Pizzoli –YC Monaco), Attimo (Nicola Praticò – Marina Genova Aeroporto), Chestress3 (Giancarlo Ghislanzoni – Yacht Club Italiano), Fenomeno (Rinaldo Trucco – LNI Genova Sestri), Foxy Lady (Gambaro-Ghislanzoni – LNI Quinto Genova), Il Pingone di Mare III (Federico Stoppani – YC Sanremo), Imxtinente (Adelio Frixione – Marina Genova Aeroporto), Keonda III (Giovanni Melioli – Marina Genova Aeroporto), L’Escargot (Fabio Costa/Cesare Iacobucci – LNI Genova Sestri), Magia (Pinasi/Capurro – CV Vernazzolesi), Me Gusta (Graziano Bonaldo – LNI Biella), Roby e 14 (Massimo Schieroni), Sotto Vuoto (Fulvio Braga – LNI Genova Sestri), Spirit of Nerina (Paolo Sena – Varazze Club Nautico) e Tekno (Piero Arduino – LNI Genova).

“Siamo orgogliosi di questa prima edizione che incoronerà i campioni liguri invernali – afferma Gianni Belgrano, presidente I-Zona Fiv –. Oltre ad offrire una vetrina agonistica di elevato valore, la Coppa dei Campioni è l’ennesima dimostrazione di come la vela sappia coniugare l’aspetto sportivo a quello turistico e di valorizzazione del territorio“.

Il programma prevede domani, dalle ore 14 alle 18, la registrazione dei partecipanti e le prove (massimo due al giorno) in acqua, a partire ogni giorno dalle 11, sabato e domenica.

La manifestazione, con il patrocinio e l’impulso della I-Zona, è il frutto di una grande collaborazione con lo Yacht Club Italiano, capofila delle Società del Comitato Circoli Velici Genovesi: Unione Sportiva Quarto, Lega Navale Italiana Quinto, Circolo Nautico Sturla, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, Club Vela Camogli, Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta, Circolo Velico Interforze, Club Amici Vela e Motore Recco, Associazione Sportiva Dilettantistica Pra’ Sapello e Circolo Nautico Mandraccio.