A quattro giornate dalla fine del campionato nulla è ancora deciso in Prima categoria, girone C anche se alcuni movimenti sono arrivati fra le prime tre nel 26° turno. Tiene la testa della classifica infatti il Varazze che continua la marcia inarrestabile in questo girone di ritorno. Unica nota negativa del match contro il Ravecca, l’infortunio di Fabio Baroni, costretto ad abbandonare il campo. Primo tempo diesel per i nerazzurri che attendono il 47° per passare in vantaggio con Garetto. Al 65° raddoppia Mori con un tiro che non lascia scampo a Papatola. Il tris lo firma Paini a due minuti dal novantesimo. Ravecca sempre più vicina alla retrocessione, Varazze che continua a mostrare un’ottima forma.

Un punto più dietro tengono il passo la Caperanese e l’Isolese, vittoriose entrambe di misura. Gara combattuta e di alto profilo per i chiavaresi che ospitavano la Sampierdarenese in uno scontro diretto per stabilire chi avrebbe continuato a restare vicino alla vetta. Vantaggio lampo dei verdiblù con Picasso che trasforma il rigore assegnatogli dal direttore di gara poco prima. La partita è molto equilibrata e al 56° Messina trova il varco e firma il pareggio. Parità che dura dieci minuti perché Picasso con la sua doppietta permette alla Caperanese di aggiudicarsi i tre punti in palio.

Tre punti anche per l’Isolese che si impone di stretta misura sul Via dell’Acciaio che nonostante sia ormai fuori da tutti i giochi, non regala nulla a nessuno e ci vuole un lampo dell’esperto Amirante che all’80° infila Pittaluga e fa esplodere di gioia i tifosi locali.

Il ko della Sampierdarenese viene sfruttato dal Bogliasco che vincendo a Campomorone sale al quarto posto e può tornare a sognare. I biancorossi la sbloccano ad inizio ripresa con Crosetti che sfrutta una distrazione difensiva dei biancoblù. La Vecchiaudace non riesce ad incidere in attacco, mentre il Bogliasco raddoppia al 60° con una gran botta dal limite dell’area ancora di Crosetti che firma la doppietta. Gioco, partita e incontro per i bogliaschini.

Giornata perfetta per lo Sciarborasca che batte con un punteggio tennistico il Begato e ritorna fuori dalla zona playout dopo diverse settimane. Gara importante perché entrambe le compagini lottano per rimanere in categoria, anche se il Begato con i suoi 18 punti, ha come obbiettivo quello di non finire troppo attardato dalle squadre che lo precedono.

La partita, però non ha storia. Vantaggio dei gialloblù che arriva molto presto con Comito che al 6° svetta in area e di testa gira in porta un calcio d’angolo. Al 14° è ancora un colpo di testa a battere Molinari. Il gol lo girma Galasso che mette in sicurezza il parziale. Il Begato, però reagisce e Mascia trova il varco per segnare il 2-1. Ma lo Sciarborasca è in gran giornata e alla mezzora arriva il nuovo vantaggio dei locali con Bertolotto che sigla il 3-1 con cui si va al riposo.

Nel secondo tempo il Begato viene sopraffatto nettamente con i gialloblù che segnano al 74° con Galasso e poi ancora con Nania che regala un gol alla Quagliarella da quasi metà campo. Infine, all’89° Angella cala il sesto gol che manda tutti a casa e rilancia sicuramente il morale dello Sciarborasca.

Scontro diretto anche fra Prato e Voltri 87, con i voltresi che arrivano all’incontro con 3 punti di vantaggio, ma che vengono superati dai rossoneri che ci crede di più e scende in campo con il coltello fra i denti. Primo tempo che vede le squadre confrontarsi soprattutto a metà campo. Primo guizzo di Adinolfi che da due passi sceglie la potenza e non la precisione, ma Primerano salva. Il gol arriva nel secondo tempo con un rigore che Arcuri trasforma al 52°. Due minuti dopo, con il Voltri in confusione, Serpe raddoppia. Poi si torna a lottare con il Prato che rallenta e il Voltri che cerca di tornare in partita, ma la difesa locale tiene finché all’84° Angotti cala il tris con un tiro a fil di palo.

Pareggio dello Stella Sestrese che inguaia i verdestellati i quali non riescono a superare il Cà de Rissi e tornano a casa con un punto al termine di una gara senza reti. Lo stesso Cà de Rissi, che non è ancora del tutto fuori dalla lotta per la salvezza può comunque dirsi soddisfatto di questo punto anche se perde una posizione grazie alla vittoria della Calvarese sul San Gottardo. Ospiti che ormai non possono più puntare in alto, mentre i locali devono fare punti per allontanarsi dalla zona playout.

Sono, però i ragazzi di Gullo a scendere in campo nel modo migliore andando a giocare un primo tempo molto attento e cinico. Al 20° Cozza si improvvisa bomber e devia in porta in modo vincente la palla. Venti minuti dopo Romei va dal dischetto per un rigore fischiato contro la Calvarese. Dagli undici metri non sbaglia ed è 0-2.

Nel secondo tempo cambia, però la musica perché la Calvarese rientra in campo con tanto ardore e al 66° Cavagnaro accorcia le distanze. Al 68° arriva il pareggio con un rigore che Piazze non sbaglia. Il San Gottardo patisce la pressione avversaria e all’84° crolla quando De Ferrari calcia di precisione battendo Chinchio e regalando tre punti pesantissimi alla Calvarese.