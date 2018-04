Valpolcevera, il Municipio V chiede ordinanza anti-alcool. Chiamami Genova: “Siamo preoccupati”

Genova. Un’ordinanza anti-alcool fatta ad hoc per i territori della Valpolcevera potrebbe arrivare prossimamente. Ad annunciarlo, su Facebook, il presidente del Municipio V, Federico Romeo, intervenendo in una discussione sul fenomeno all’interno di un gruppo territoriale.

“Abbiamo chiesto la creazione di una ordinanza anti-alcool per delimitarne orari di vendita e altri aspetti legati alla permanenza su luogo pubblico di questi fenomeni – ha dichiarato Romeo – La richiesta l’abbiamo prodotta come Giunta municipale la settimana scorsa, inviata al Sindaco e Assessori comunali competenti, aspettiamo risposta”.

A dirsi preoccupati sono i due consiglieri municipali di Chiamami Genova, Sara Gallo e Davide Ghiglione: “ualche mese fa eravamo stati avvisati in modo informale in merito a questa volontà, ci siamo chiesti quindi se questo proposito avesse avuto seguito, ed oggi ne abbiamo conferma, purtroppo non in una sede istituzionale – scrivono in una nota stampa congiunta – sicuramente non siamo favorevoli all’abuso di alcool per le strade, ma siamo anche preoccupati del proliferare di tutta una serie di provvedimenti restrittivi o punitivi, in nome della “sicurezza” e del “decoro”, con il rischio che i nostri quartieri vengano ulteriormente desertificati”.

La questione della repressione, infatti, attraversa anche i luoghi di scambi d’opinione virtuale, dove c’è chi subito plaude all’idea, e chi invece porta i propri dubbi sia sull’efficacia sia sulla vera utilità rispetto al problema dell’abuso di alcol: “Invece di punire riteniamo in questo caso si debba pensare a prevenire, ad esempio grazie all’educazione al consumo responsabile creando così una cultura diversa soprattutto tra i giovani”, aggiungono i due consiglieri di Chiamami Genova.

Nei prossimi giorni la richiesta del Municipio dovrebbe essere affrontata in sede comunale, o attraverso una deliberazione di giunta o una commissione del consiglio comunale