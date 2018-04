Genova. Il Val Lerone si aggiudica (2-1) il match esterno in casa del Davagna, conquistando tre punti molto importanti in chiave salvezza diretta, che sarà conquistata qualora Pastorino e compagni riusciranno a battere, nell’ultimo turno, il San Bernardino Solferino, senza così aspettare i risultati delle dirette avversarie.

“E’ un successo fondamentale, conquistato in dieci uomini (ndr, espulso il portiere Lanteri, per proteste, in occasione della rete annullata al Davagna) – afferma Stefano Granone – noi avevamo a disposizione soltanto la vittoria e seppur tra mille difficoltà, siamo riusciti nell’intento di centrare l’obiettivo. La squadra, sotto di una rete dopo pochi secondi di gioco, ha reagito, giocando una partita molto determinata, concreta, meritando di vincere”.

Domenica prossima, dovrete venire a capo della corazzata San Bernardino…

“Il team di mister Gallo ha vinto da tempo il campionato e punta a rimanere imbattuto, ma la nostra voglia di consolidare la categoria deve essere superiore alle loro motivazioni, chiaro il concetto?”.