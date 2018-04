Val Bisagno, cede la carreggiata, chiusa al traffico salita Sant’Eusebio

Genova. Dopo un sopralluogo congiunto con Aster Strade, alle ore 12e30 la polizia municipale ha chiuso al transito veicolare Salita S.Eusebio – nel tratto compreso tra via Adamoli e via Montelungo.

La decisione dopo aver verificato un peggioramento nelle condizioni di quel tratto di strada, interessato nei giorni scorsi da un cedimento di parte di carreggiata e del cordolo marciapiedi. Resta consentito il transito dei residenti alle proprie abitazioni.

In alternativa si potranno percorrere via Mogadiscio e via Terpi, oppure la stretta via Rosata.