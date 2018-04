Con un coltello ai giardini Baltimora, bloccato dai Carabinieri

Genova. Girava con fare sospetto all’interno dei giardini Baltimora, nel centro di Genova, con in tasca un coltello e un paio di forbici, ma è stato bloccato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

L’uomo, un 34 enne, cittadino del Gambia, attualmente sottoposto al divieto di dimora in questo centro storico, è stato bloccato ieri, in tarda mattinata, e deferito in stato di libertà per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere” poi sequestrati.

Nel pomeriggio, invece, alcuni carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, liberi dal servizio, hanno bloccato, a Borgo Incrociati, un cittadino straniero con atteggiamento sospetto.

L’uomo, 29 enne tunisino, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, già sottoposto al divieto di dimora, è stato tratto in arresto in esecuzione ad ordinanza di misura cautelare in carcere.