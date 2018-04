Un 1° maggio all’insegna della cultura? Ecco tutti i musei aperti a Genova

Genova. Così come per il 25 aprile, anche martedì 1° maggio i musei civici genovesi rimarranno aperti per offrire a genovesi, turisti e visitatori di Euroflora2018 una Festa del Lavoro all’insegna di arte e cultura.

Inoltre, in occasione della floralie, i Musei di Nervi saranno eccezionalmente aperti al pubblico anche lunedì 30 aprile. Oltre ai musei comunali è aperto anche palazzo Ducale dove sono in corso le mostre su Picasso, Antonio Ligabue e André Kertész. Apertura straordinaria anche per palazzo Reale, in via Balbi, o il Museo del Genoa, al porto antico (10-19).

Questi gli orari dei musei civici aperti il 1° maggio 2018:



Musei di Strada Nuova ore 9 -19

Museo di Sant’Agostino ore 9 -19

Loggia della Mercanzia – Mostra Cinepassioni ore 10 -19

Museo di Storia Naturale “G. Doria” ore 10 -18

Castello D’Albertis ore 10 -19 -

Mu.MA – Galata Museo del Mare ore 10 -19.30

Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè ore 10-19

Musei di Nervi – Raccolte Frugone ore 9-19.30 (aperto anche lunedì 30 aprile)

Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna ore 9-19.30 (aperto anche lunedì 30 aprile)

Musei di Nervi – Wolfsoniana ore 9 – 19.30 (aperto anche lunedì 30 aprile)

Via del Campo 29:rosso ore 10.30-12.30 e 15-19 (aperto anche lunedì 30 aprile)

Museo Diocesano ore 10 -18

Museo del Tesoro ore 9 -12 e 15 -18 - Museo della Lanterna: ore 14.30 -18.30

Parco di Villa Pallavicini ore 9.30 -19

Casa di Colombo ore 11-18 e Torri di Sant’Andrea ore 11.30 -18.30