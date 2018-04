Turismo sostenibile e sport, Legambiente promuove le “ciaspolate” del Beigua Geopark

Genova. Nuove soddisfazioni per il Beigua Geopark, da tempo impegnato nella promozione di forme di turismo sostenibile che permettono di fruire pienamente della bellezza dell’area protetta in armonia con i ritmi della natura.

Il Rapporto Nevediversa 2018 di Legambiente pubblicato nei giorni scorsi, infatti, fa un bilancio della stagione turistica invernale nei territori di montagna e censisce le 41 buone pratiche che, dalle Alpi agli Appennini, offrono l’opportunità di vacanze sulla neve nel rispetto dell’ambiente montano.

L’unico esempio ligure inserito in questa lista prestigiosa è proprio nel Beigua Geopark e si tratta dei 5 percorsi per le ciaspole realizzati dall’Ente Parco e individuati con apposito segnavia, che si snodano tra paesaggi meravigliosi in scenari naturalistici unici, lungo itinerari di crinale in Valle Stura, nelle foreste di Sassello o sull’Alta Via dei Monti Liguri.

Non è la prima volta che il Beigua Geopark viene indicato come esempio di turismo sostenibile riconosciuto a livello nazionale: lo scorso novembre il progetto delle Ciclovie del Beigua è stato premiato con l’Oscar dell’Ecoturismo 2018, conferito da Legambiente Turismo in collaborazione con Federparchi e ViviItalia, e segnalato con una menzione speciale in occasione della terza edizione dell’Italian Green Road Award, l’Oscar italiano del cicloturismo ideato da Viagginbici.com.

Gli itinerari con le ciaspole e i percorsi ciclabili su strada sono solo due tasselli del complesso mosaico di offerte di turismo outdoor del Geoparco che ad ogni nuova stagione si afferma sempre più come un laboratorio di buone pratiche per lo sviluppo delle potenzialità turistiche di un territorio a elevato valore ambientale e paesaggistico.

Il riconoscimento riferito alla stagione invernale arriva nel momento in cui il Geoparco sta lanciando la nuova offerta primaverile con eventi e manifestazioni sportive outdoor che porteranno moltissimi atleti ed appassionati a percorrrere i sentieri del Beigua.Sarà il trail running il grande protagonista: Gran Trail Rensen il prossimo 5 maggio e l’AlViTrail che transiterà nel territorio del Geoparco nelle giornate 11 e 12 giugno.