Turismo, Genova verso il tutto esaurito 7% in più di contatti rispetto al 2017

Genova. Il capoluogo ligure si avvia verso un nuovo record turistico e, con gli appuntamenti del Lunedì dell’Angelo, conferma il forte trend di crescita del fine settimana lungo di Pasqua. Tra ieri e sabato, infatti, gli Iat, uffici informazioni e accoglienza turistica del Comune, hanno avuto 2300 contatti, il 7% in più del 2017.

I dati sono ancora parziali e andranno completati con quelli odierni che: “Indicano, però, una tendenza netta, confermata dai pubblici esercizi dell’area turistica – dice l’assessore al Turismo e al Commercio Paola Bordilli -. Anche se si potranno quantificare solo a fine giornata, i turisti sono aumentati e se ne sono accorti anche bar e ristoranti. I visitatori della città sono arrivati dall’estero e dal’Italia. Solo ieri, all’aeroporto Cristoforo Colombo sono atterrati voli da Amsterdam, Francoforte, Londra, Parigi, Barcellona, Monaco, Tirana, Manchester. Sabato scorso il nuovo collegamento ferroviario Milano-Genova che ha visto a bordo 800 viaggiatori che si sono aggiunti a quelli dei treni abitualmente previsti”.

“Per oggi è previsto un altro treno straordinario da Milano – prosegue Bordilli – e proprio dalla Lombardia, oltre che dal Piemonte, è arrivata la maggior parte dei turisti che in questi giorni sono in città. I trasporti sono fondamentali per sostenere e moltiplicare gli arrivi e, di conseguenza, le presenze. Purtroppo, ieri si sono registrate ancora code in autostrada in direzione Genova e Riviere, a testimonianza del fatto che se vogliamo amplificare il nostro appeal turistico dobbiamo rinforzare le infrastrutture”.

In questo week end lungo sono stati molti i pubblici esercizi aperti nell’area turistica, pùieni i dehors dei locali. “Genova si apre all’accoglienza – continua l’assessore Bordilli -, che è una condizione fondamentale per puntare a un ulteriore incremento del Turismo. Il turismo è lavoro e ricchezza per la città”.

Per genovesi e turisti, il Comune ha organizzato iniziative anche per Pasquetta. ‪Alle 16‬, nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione e San Vincenzo Martire, il Conservatorio Paganini (Laura de la Fuente Forteza, soprano; Alberto Bonifazio, baritono; Tiziana Canfori, organo) eseguirà il primo dei concerti previsti per oggi da “Chiese in Musica 2018”, l’iniziativa organizzata dall’assessorato al Turismo dopo i successi del periodo di Natale e Capodanno del 2017. Alle 17,30, nella chiesa di San Luca, si esibirà il coro “Voci sul Mare”.

‪Alle 10‬, invece, partirà il “Genova Walking Tour”, visita guidata al centro storico e a Strada Nuova, Patrimonio Unesco. Il tour partirà dall’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica nell’area del Porto Antico. Oggi, alle 9,15, inoltre, parte l’escursione naturalistica guidata in Italiano e Inglese “Il Parco delle Mura e i Forti”, passeggiata sul “tetto di Genova” al Parco Urbano delle Mura e ai Forti, accompagnati da una guida escursionistica esperta: una suggestiva camminata, facile e adatta, a tutti immersa nella natura, per esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura.