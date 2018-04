Truffatori e ladri di vetture, provocano incidente e scappano: rintracciati dopo un mese dalla municipale

Genova. Gli agenti della polizia municipale hanno rintracciato e denunciato il conducente di un furgone, poi risultato rubato, che lo scorso 14 marzo aveva provocato un incidente tra via Ivrea e piazza Alimonda e era scappato senza prestare soccorsi.

Nei guai è finito un uomo di 30 anni originario di Caserta che tra l’altro era sottoposto alla libertà vigilata e non poteva allontanarsi dalla sua casa in Campania. L’incidente era avvenuto di sera: un furgone, che trasportava frutta e verdura, era finito addosso a una macchina ferma al semaforo. L’uomo era sceso dal mezzo, aveva rassicurato i passeggeri feriti ma invece di chiamare i soccorsi si era allontanato abbandonando il furgone poco distante per scappare insieme a una donna che era a bordo.

L’indomani la proprietaria del furgone ha chiamato i carabinieri e ha denunciato il furto del mezzo e poi aveva avvisato la municipale per comunicare di avere saputo che il suo furgone era rimasto coinvolto in un incidente. Gli agenti non hanno creduto alla sua versione e hanno accertato che la donna non ha mai chiamato i militari.

Dentro l’abitacolo, inoltre, c’erano una serie di bolle di accompagnamento intestate a un uomo e così sono iniziate le ricerche: i carabinieri di Caserta hanno inviato la foto e l’uomo è stato riconosciuto dai testimoni e dai feriti. I due inoltre erano stati fermati e denunciati una settimana dopo a Caserta per una truffa dello specchietto a un anziano.