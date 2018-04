Rapallo. Nulla da fare per il Rapallo Pallanuoto. Va all’Ekipe Orizzonte Il match giocato ieri pomeriggio al Poggiolino. Le catanesi confermano la supremazia di quest’anno in campionato; decisivo l’apporto tra i pali di Johnson: il portiere statunitense, per molti la migliore al mondo, ha sventato gran parte dei tentativi del Rapallo in fase offensiva, che comunque non sono mancati soprattutto nella seconda parte del match. Grande qualità in campo grazie alla folta presenza di giocatrici di diverse nazionali assolute, sia in casa Rapallo sia sul versante Orizzonte.

“Inutile girarci attorno, l’Orizzonte è più forte di noi e a fare la differenza è stata Johnson, davvero mostruosa tra i pali – commenta il tecnico Luca Antonucci -. Ciò detto, nei primi due tempi abbiamo commesso troppi errori in difesa, pagando il solito scotto della poca esperienza nel gestire questo genere di partite: un parziale di 0-7 è troppo elevato, anche se dall’altra parte c’è l’Orizzonte. Nella seconda parte del match abbiamo preso il filo del gioco ed è andata meglio. Dobbiamo imparare ad essere costanti per tutta la partita“.

La cronaca. Primo tempo, Rapallo che parte con il piglio giusto ma è l’Orizzonte a sbloccare il risultato, tiro di Bianconi, Lavi intuisce ma non trattiene. Ancora le etnee: colomba di Garibotti che si stampa sulla traversa, palla che torna in gioco e Aiello sottoporta ne approfitta. A 4’26” arriva il terzo gol per la formazione catanese, segna ancora la ex gialloblù Bianconi con un tiro che si insacca nell’angolino alla destra di Lavi. Il Rapallo ci prova e lotta presentandosi più volte davanti alla porta avversaria ma Johnson è vigile. Arriva invece in controfuga la quarta rete dell’Orizzonte, a firma Van der Sloot. Situazione che si complica per le liguri e Bianconi aggiunge il carico. Il coach Antonucci chiama il time-out e suona la carica. Il parziale si chiude sullo 0 a 5.

Secondo tempo. Gialloblù in attacco, ci prova Zanetta dalla distanza, mentre dalla parte opposta va a segno Marletta. Occasione per il Rapallo a metà tempo, uomo in più, chiude l’azione il tiro di Marcialis ma Johson respinge. Entra nel tabellino marcatori anche Arianna Garibotti: 0-7. Ci prova per il Rapallo nuovamente Zanetta, tanta grinta e tiro potente ma superare il possente portiere dell’Orizzonte non è semplice. Ci riesce Carolina Marcialis con una splendida rasoiata dalla distanza che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Johnson. Le gialloblù iniziano a prendere coraggio e trovano la seconda rete con Genee in superiorità. Il tempo si chiude con il doppio tentativo degli estremi difensori: Lavi prova a sorprendere Johnson che stoppa la palla e subito tira verso la porta opposta, ma nemmeno lei riesce ad andare a bersaglio.

Terzo tempo, scorrono i secondi fino a 2’11″ quando arriva il 2-8 a firma Garibotti. Ancora Orizzonte, discesa della mancina Riccioli che va a segno. Bel gol dalla parte opposta di Laura Van der Graaf: tutta la grinta della giovane nazionale olandese nella palla che si infila alla destra di Johnson per il 3-9. Le catanesi non demordono ed incrementano il vantaggio, prima con Morvillo in superiorità, poi con Palmieri. Occasione sul finale di tempo per le padrone di casa in superiorità numerica: conclusione di Zanetta, para Johnson. Si va al quarto tempo sul 3-11.

Quarta frazione, Bianconi in superiorità firma il 3-12. Cambio tra i pali dell’Orizzonte: entra Schillaci per Johnson. Ancora Bianconi su rigore porta il risultato sul 3-13. Accorcia Gragnolati in superiorità, 4-13. Ed è il risultato su cui si chiude il match.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – L’Ekipe Orizzonte 4-13

(Parziali: 0-5, 2-2, 1-4, 1-2)

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta, Gragnolati 1, Avegno, Marcialis 1, Sessarego, Costigliolo, Giustini, Van der Graaf 1, Cuzzupè, Genee 1, Gagliardi, Gaetti. All. Antonucci.

L’Ekipe Orizzonte: Johnson, Ioannou, Garibotti 2, Bianconi 5, Aiello 1, Grillo, Palmieri 1, Marletta 1, Van der Sloot 1, Morvillo 1, Riccioli 1, Lombardo, Schillaci. All. Miceli.

Arbitri: Alfi e Taccini.

Note. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Rapallo 2 su 8, Orizzonte 2 su 6 più 1 rigore segnato.