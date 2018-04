Trofeo Caravella: doppiette per Carpi, Athletic Club Liberi e James

Genova. Si chiudono con il sorriso di oltre duemila ragazzi, dai 5 ai 17 anni di età, la 32ª edizione del Trofeo Caravella e la 26ª edizione del MiniCaravella sui campi del Molassana Boero, gremiti di gente e di passione, nel centro sportivo di Cà de Rissi e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Figc, LND, Coni ed Unicef.

Grandi applausi per le 11 squadre vincitrici, le migliori rappresentative delle leve che vanno dal 2001 al 2011-2012, al termine di un’intensa settimana di confronti. Non mancano, tra le autorità, il consigliere comunale delegato allo sport Stefano Anzalone, il presidente del Municipio Media Val Bisagno Roberto Avolio e il rappresentante Unicef Franco Cirio assieme al presidente regionale FIGC-LND Giulio Ivaldi e il coordinatore del settore giovanile scolastico Antonio Nappo.

“Sono orgoglioso di poter guidare anche la più grande squadra del Trofeo Caravella, quella degli oltre 140 volontari che si sono adoperati per tutta la settimana per garantire il miglior andamento della manifestazione con le 296 partite giocate da ben 149 squadre – spiega Giovanni Franini, presidente del Molassana Boero –. Con loro condivido i tantissimi complimenti ricevuti anche quest’anno e aggiungo che anche quest’anno, sui nostri campi, si è vista qualità: da sottolineare, in particolare, le prestazioni del Carpi mentre noi esprimiamo soddisfazione per il comportamento di tutte le giovanili del Molassana Boero”.

L’Anpi Casassa conquista il successo nella leva 2001 dopo aver sconfitto in finale per 2-1 il Genova Calcio. Nella leva 2002, ci vogliono i calci di rigore per determinare la squadra vincitrice del 32° Trofeo Caravella: sorride James Academy dopo il 5-4 rifilato al Savona Fbc.

La leva 2003 incorona il Carpi, capace di imporsi nel triangolare conclusivo contro Molassana Boero (1-0) e Sampdoria (1-0). Blucerchiati vincenti 1-0 sui padroni di casa nell’ultima partita. Combattutissima sfida per la leva 2004 dove prevale ancora il Carpi, questa volta per 2-1 sull’Hellas Verona. Un buon gioco consente all’Athletic Club Liberi di imporsi 2-0 sull’Alessandria nella leva 2005.

Passando al MiniCaravella, leva 2006, l’Athletic Club Liberi centra il successo dopo aver avuto ragione per 2-0 del Molassana Boero Rossi. Nella leva 2007 a festeggiare è Olympic Pra’ davanti al San Bernardino Solferino. Athletic G. Mora d’oro nella leva 2008 dopo il confronto vinto sul Bogliasco in finale.

Il girone Oro della leva 2009 premia James Academy, leader davanti al Baiardo. La leva 2010 si conclude con l’affermazione della Sampdoria davanti al Genoa nel girone Oro, decisivo il 2-0 con cui i blucerchiati si aggiudicano il derby odierno. Festa grande per Molassana Boero, vincitore della leva 2011-2012 sul Club Erg.