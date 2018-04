Torre Piloti, è ufficiale: sarà nell’area di Riparazioni Navali

Genova. Sarà l’area delle Riparazioni Navali a ospitare la nuova Torre piloti del porto di Genova. Una notizia di cui si parlava da tempo ma che è stata ufficializzata dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini che ha comunicato al comitato di gestione la scelta effettuata da Capitaneria e Corpo piloti, dello spazio che oggi è in concessione ad Amico & Co. insieme ad altri operatori più piccoli.

“Procederemo con la revoca per pubblico interesse dell’area – spiega il segretario generale dell’Autorità di sistema Marco Sanguineri -, circa 1.000-1.500 metri quadrati. Uno spazio limitato, con uno specchio acqueo per le pilotine, ubicata nelle Riparazioni navali, di fronte al padiglione Jean Nouvel”.

Con questo atto formale, quindi, prende il via il percorso che porterà alla realizzazione della struttura progettata da Renzo Piano che l’ha donata alla città. “Piloti e Capitaneria hanno individuata quest’area come sito adatto, all’imboccatura del porto – prosegue Sanguineti – visto che non poteva essere realizzata nel piazzale della Darsena nautica, come previsto in precedenza, perché a seguito delle prove effettuate dal Cetena non era adatta”.

Una scelta che, comunque, non ha portato a problemi con Amico e gli altri operatori che oggi occupano l’area. “Il cantiere Amico – aggiunge Sanguineri – ha numerosi investimenti e progetti di espansione, e riteniamo che nell’ambito delle procedure aperte si possa trovare una soluzione che possa soddisfare tutti. Amico, intanto, ha avuto l’autorizzazione, in un’altra delibera, a realizzare all’interno della propria concessione un impianto di synchro lift, per il sollevamento grandi yacht, con un investimento totalmente a suo carico, che gli consente di fare un salto di qualità”.