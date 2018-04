Top

Medeiros Ancora lui sblocca il risultato: nel primo tempo, oltre al gol, fa vedere altri numeri del repertorio

Laxalt Primo tempo alla grande, poi si perde un po’ nella ripresa, recuperando dopo il pareggio dell’Hellas.

Pandev Gioca 10 minuti ma segna un gol stratosferico

Flop

Zukanovic Meno brillante degli standard abituali, concede troppo al reparto offensivo avversario

Lazovic Non è proprio una bocciatura, anche perché è suo l’assist per la rete del 2-1, ma ha ancora qualche incertezza di troppo non solo in copertura