Top

Bertolacci Una partita molto attenta, sempre attivo sul portatore di palla, preciso su Caprari, ci mette una pezza nel secondo tempo quando Zapata riesce a liberarsi di Spolli in area di rigore. Quando Ballardini lo sposta più avanti si perde un po’, ma il Genoa era più interessato a difendere.

Biraschi Pochissime sbavature, ottimo in marcatura, duro quanto basta per far paura all’avversario, muro in occasioni potenzialmente pericolose

Spolli C’erano Zapata e Quagliarella da fermare, lui ci riesce quasi sempre, nella ripresa soffre di più, ma è aiutato dai compagni

Flop

Nessun vero flop per il Genoa questa sera. Lapadula dà ancora qualche segno di miglioramento, riesce a saltare di testa più in alto dei difensori blucerchiati in alcuni frangenti, ma sono davvero poche le palle giocabili. Pandev finisce la benzina troppo presto. Laxalt impreciso sui cross.