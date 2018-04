Tenta furto in uno studio veterinario a Pegli, arrestato dalla polizia

Genova. Questa notte, la Polizia di Genova ha tratto in arresto un uomo di 51 anni, italiano, per tentato furto aggravato.

Il ladro ha tentato di introdursi ,infrangendo il vetro di una finestra, all’interno di una clinica veterinaria vicina al porticciolo di Pegli, in via Zaccaria, ma un residente l’ha notato e ha subito chiamato il 112.

Gli agenti della volante, sopraggiunti in silenzio per cercare di cogliere il ladro sul fatto, lo hanno visto uscire dallo studio e darsi alla fuga verso il Lungomare. Ha provato anche a nascondersi dietro ad alcune auto in sosta, e a nascondere gli attrezzi del mestiere. Invano.

L’uomo è stato visto e bloccato dai poliziotti che lo hanno assicurato alla giustizia.