Taxi, a Genova scattano le tariffe per Euroflora: 25 euro circa da piazzale Kennedy a Nervi

Genova. 25 euro da piazza De Ferrari ai parchi di Nervi, dai 9 in su da piazzale Kennedy alla stazione Brignole. Anche i taxi genovesi si organizzano in vista dell’imminente apertura di Euroflora, che aprirà i battenti questo sabato 21 aprile. La giunta comunale ha approvato oggi una delibera che dispone una temporanea modifica delle tariffe delle auto bianche, che saranno ritoccate al ribasso rispetto a quelle ordinarie.

La modifica sarà in vigore fino al 6 maggio. Per spostarsi da piazzale Kennedy a via Casotti (l’ingresso dei parchi di Nervi) in “car pooling”, cioè condividendo il taxi, si spenderanno 24 euro fino a 3 persone (tariffa da dividere in tre), 24 dalla quarta persona, 25 dalla quinta, e così via. Si parte da 9 euro per il tragitto da piazzale Kennedy a Brignole. Le corse fisse costeranno 25 euro, dalla zona del centro (piazza De Ferrari, Brignole, Portoria), 28 dalla Stazione marittima o dal casello di Genova Ovest, 38 euro dall’aeroporto.

“Cercheremo di promuovere il car pooling – dice Carmelo Cassibba, consigliere comunale e rappresentante della cooperativa Radiotaxi Genova – con degli addetti nei luoghi chiave come piazzale Kennedy che invitino le persone a utilizzare i taxi condividendoli”. Dal parcheggio di piazzale Kennedy verso la stazione di Brignole (da dove ogni 15 minuti partirà un treno per Nervi) saranno disponibili anche le navette messe a disposizione da Amt.